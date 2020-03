Tror på resultatkollaps i storbank

Analytikere i Bank of America Securities tror ikke at JPMorgan vil få en rekyl sånn som andre konkurrenter etter en resesjon, ifølge Barron's.

De tror JPMorgan vil få et resultatfall på 24 prosent i år, og 34 prosent nedgang i 2021. Bakgrunnen skal være en forventning om at JPMorgan vil måtte bygge ut reservene sine i en lavkonjunktur for å utligne kredittap.

Samtidig sabler meglerhuset kursmålet på aksjen til 47 dollar, i tillegg til å nedgradere til nøytral. Den tidligere anbefalingen var kjøp med et kursmål på 100 dollar.

De estimerer også at renteinntektene vil falle med 5 prosent etter at Federal Reserve kuttet styringsrenten til null.

JPMorgan-aksjen falt 7,1 prosent til 91,1 dollar fredag. Hittil i år har aksjen stupt 34,6 prosent, mens den er ned 21,5 prosent den siste måneden.