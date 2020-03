Meglerhus spår utbytteras

Meglerhuset og investeringsbanken Goldman Sachs melder mandag at den forventer et utbyttefall for S&P-indeksen tilsvarende 25 prosent. Det melder Reuters.

I meldingen fra selskapet begrunnes det med at næringer som utbetaler utbytte er spesielt eksponert mot økonomisk uro som følge av virussituasjonen.

Nettogiringen for den gjennomsnittlige S&P 500-aksjen er rekordhøy og den er kombinert med et høyt stressnivå i kredittmarkedene. Det sørger for at flere selskaper mest sannsynlig ikke vil finansiere lån for å betale utbytte, står det videre i meldingen.

Investeringsbanken forventer en rekke utsettelser og termineringer av utbytte ut året.