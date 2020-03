Svake inflasjonstall fra Tyskland

Inflasjonen i Tyskland gikk kraftig ned i mars og nivået er langt under målet til den europeiske sentralbanken ESB. Det fremkommer av statistikk publisert mandag. Fallet gir ESB muligheten til å komme med stimulitiltak for å motvirke den økonomiske nedgangen, melder Reuters.

Prisen på konsumvarer steg med 1,3 prosent i år-til-år tall, som er ned fra 1,7 prosent forrige måned. Det opplyser Federal Statistics Office.

På forhånd ventet ESB en inflasjon rett under 2 prosent.

EU-prisene steg 0,1 prosent, noe som er i tråd med prognosen.

Forrige uke uttalte ESB at den har fjernet taket for hvor mange obligasjoner banken kan kjøpe fra land i euroområdet, og har på samme tid ryddet veien for potensielt ubegrenset pengetrykking.