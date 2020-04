Spår massivt fall for Italias BNP

Italias finansminister, Roberto Gualtieri, uttalte onsdag at bedriftslobbyens prognose om 6 prosent fall i bruttonasjonalproduktet (BNP) er et realistisk anslag. Det melder Reuters.

- Dessverre er estimatene realistiske, men på samme tid kan vi si at den italienske økonomien kan sikte på et kraftig tilbakeslag, sa Roberto Gualtieri til avisen Il Fatto Quotidiano i et intervju.

Tirsdag uttalte det nasjonale næringsforbundet Confindustria at virussituasjonen i Italia vil føre økonomien inn i en brutal lavkonjunktur i 2020.

Myndighetene hadde et anslag om økt produksjonsvekst tilsvarende 0,6 prosent før utbruddet av pandemien, men forventer nå et fall på 3 prosent i år.

Finansministeren uttalte onsdag at en ny stimulipakke skal godkjennes denne måneden, og den skal være betydelig større enn tiltakspakken på 25 milliarder euro som ble vedtatt i mars.

I slutten av april kommer regjeringen med estimater på hvordan situasjonen er i økonomien, samt fremtidsutsikter, i skrivet Document of Economy and Finance (DEF).