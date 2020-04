Amerikanske pensjonsfond vil kjøpe aksjer for 400 mrd. dollar

Analytikere ved det amerikanske meglerhuset JP Morgan mener at amerikanske pensjonsfond som ikke har rebalansert porteføljene trolig vil pumpe 400 milliarder dollar inn i aksjer. Det vil skje i løpet av de to neste kvartalene, melder Reuters.

Flere uker med høy volatilitet kan ha ført til at fondsforvalterne har følt seg presset til å utsette rebalansering av porteføljene, samt at fordelingen av aksjer i fondene har blitt ubalansert på grunn av kraftig nedgang i enkeltaksjer.

Blant annet har S&P 500-indeksen rast med 20 prosent siden starten på 2020. Det markerer det verste kvartalet siden finanskrisen i 2008.

- Vi forventer fortsatt at amerikanske pensjonsfond til slutt vil rebalansere i løpet av 1-2 kvartal, skrev strateg Nikolaos Panigirtzoglou.

JP Morgan mener at anslaget på 400 milliarder dollar i aksjekjøp er konservativt og viser til at amerikanske pensjonsfond kjøpte aksjer for nærmere 200 milliarder dollar i første kvartal i 2009. Det tilsvarer 600 2020-milliarder.