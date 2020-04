Tyskland med tiltakspakke for start-ups

Tyskland er i planleggingsfasen for en ny tiltakspakke for nyoppstartede selskaper tilsvarende 2 milliarder euro. Det uttalte finansminister Olaf Scholz onsdag, gjengitt av Reuters.

- Alle de normale hjelpeprogrammene er selvfølgelig også tilgjengelige for nystartede selskaper, men vi ønsker også å gjøre noe for selskaper som har færre muligheter for å få kreditt, og en mer presset arbeidssituasjon, sa økonomiminister Peter Altmaier under en felles uttalelse sammen med Scholz.

Tyskland har fra før lansert flere større krisepakker for å opprettholde aktiviteten i økonomien.