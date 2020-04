Den danske sentralbanken ser rødt

Danmarks økonomi har opplevd god vekst og sentralbanken spådde tidlig i 2020 en BNP-vekst på 1,5 prosent i 2020. Nå har pipa fått en annen låt og sentralbanken endret onsdag sine anslag til en nedgang på 5 prosent. Det fremgår i en uttalelse onsdag, omtalt av Reuters.

Anslaget til sentralbanken er større enn estimatene til de største nordiske bankene. Danske Bank og Nordea estimerer et fall i den danske økonomien tilsvarende 2,5 og 3 prosent.

Hovedargumentet for nedgangen er at den danske økonomien, i likhet med den norske, er eksportdrevet og at den vil lide på grunn av svak etterspørsel fra utlandet, samt en svekket valutasituasjon.

- Vi har sterkt tro på at Danmarks økonomi vil komme tilbake på riktig spor når utbruddet avtar. Det kommer uansett til å bli tøft før vi kommer dit, sa Lars Rohde, sentralbanksjef i Danmark.

Den danske regjeringen har i likhet med andre nordiske myndighetene kommet med økonomiske tiltakspakker. I Danmark er størrelsen på tiltakene mer enn 60 milliarder danske kroner.