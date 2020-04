Afrika ber om hjelp fra IMF, Verdensbanken og EU

Flere afrikanske finansministere har onsdag ytret ønske om gjeldslettelser fra Det Internasjonale Pengefondet (IMF), Verdensbanken og EUs bilaterale og multilaterale program. Det uttalte FNs økonomiske kommisjon for Afrika (UNECA), melder Reuters.

Global økonomisk nedgang, bratt fall i oljeprisen og lavere nivåer i råvareprisene har skapt en perfekt storm i Afrika. Det hele toppes med kraftig fall i valutakursene og ekstremt høy volatilitet.

UNECA melder at oppfordringen om gjeldslette skal gjelde for hele kontinentet og at det må gjennomføres gjennom koordinert samarbeid.

I første omgang ba UNECA om en stimulipakke tilsvarende 100 milliarder dollar, som i tillegg skulle inkludere en utsettelse av gjeldsbetalinger. Det fremgikk på et møte forrige mnd.

Mer spesifikt ønsker landene et gjeldslette og utsettelser for renter over en to til tre år lang periode for lav- og mellominntektsland.