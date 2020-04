ESA sier ja til rimeligere offentlige lån

ESA, kontrollorganet for EFTA-land, sa i en pressemelding torsdag at det har bestemt at det offentlige kan låne ut med reduserte rentesatser. Det gjøres gjennom å redusere referanserenten, som er et utlånspanel bankene benytter seg av, melder TDN Direkt.

Referanserenten er et verktøy for å bestemme det laveste rentenivået på offentlige lån uten statsstøtte.

Kontrollorganet velger å sette ned referanserenten med rundt en tredjedel for den norske kronen. Ved å gjøre dette trenger ikke ESA å godkjenne rimeligere lån.

Fra og med 1. april ble referanserenten redusert fra 1,79 til 1,28 norske kroner. Renten oppdateres igjen 1. mai.