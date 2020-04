Europakommisjonen foreslår ny tiltakspakke

Europakommisjonen har vært aktive for å hindre for store langsiktige konsekvenser av coronapandemien. Torsdag kommer det med forslag for en tiltakspakke som inkluderer en kortvarig arbeidsordning, lettere tilgang på midler til bønder og fiskere og finansiering av utviklingsprosjekter, melder Reuters.

EUs utøvende myndighet uttalte i et dokument, som skal publiseres senere torsdag, at bredden og dybden av krisen krever svar uten enestående størrelse, hastighet og solidaritet.

Tyngden ligger på permitterte arbeidere og kommisjonen foreslår en Kurzarbeit-ordning der regjeringen vil betale for forskjellen i lønn slik at arbeidere kan takle utgifter bedre.

For å finansiere pakken vil kommisjonen låne 100 milliarder euro i markedene mot EU-regjeringers garantier. Lånene har trippel A-rating, som gjør det relativt billigere, og kommisjonen vil deretter låne ut pengene til lave rentenivåer ut mot medlemslandene. Lånene vil også gå til land med lav kredittrating.

Dokumentet foreslår også økte kontantforskudd til bønder, gi de mer tid til å søke om støtte, samt øke tidsbruken for kravene som kommer inn. Det inneholder også detaljer om å bruke av maritime og fiskerifond for å dekke inntektstap for fiskere og den maritime næringen.