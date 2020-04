Mnuchin med redningsprogram for små bedrifter

Statssekretæren Steven Mnuchin opprettholder tiltakstrykket med fredagens lansering av et redningslåneprogram på 349 milliarder dollar for små bedrifter, melder Reuters.

Mnuchin fortalte i en briefing i Det Hvite Hus torsdag at statskassen og Small Business Administration hadde bestemt seg for å doble renten på lånene til 1 prosent fra tidligere 0,5 , slik at små banker med høyere innskuddsutgifter ikke taper penger.

Han sa at SBA-applikasjonssystemet ville være i gang på fredag, og oppfordret bedrifter til å gå til långivere for å søke om lån, selv om han erkjente at ikke alle banker ville være i stand til å begynne å behandle søknader.

Mnuchin beskriver redningsprogrammet for små bedrifter slik:

"Du får pengene, du får de samme dag, du bruker de til å betale dine arbeidere. Vennligst ta arbeidstakerne tilbake på jobb hvis du har sluppet dem, ”sa Mnuchin.