Morgan Stanley spår amerikansk økonomi kraftig ned

Det har vært nok en turbulent uke på børsen der de fleste Europeiske indeksene er ned i skrivende stund, med unntak av den svenske og danske.

Tilpasningen til virushverdagen øker risikoen for en langvarig global nedtur, og investorene fortsetter å søke mot amerikanske dollar og statsobligasjoner. Amerikanske statsrenter er nær det laveste nivået på tre uker.

Med over en million mennesker smittet over hele verden er det flere tegn på at pandemien vil påvirke den økonomiske veksten. Morgan Stanley sa fredag at den amerikanske økonomien vil krympe 5,5 prosent i 2020, det bratteste fallet siden 1946. Det melder Reuters.

Anslag frigitt av U.S. Congressional Budget Office viser at bruttonasjonalproduktet vil avta med mer enn 7 prosent i andre kvartal når krisen virkelig tar tak.

I valutamarkedet opprettholder dollaren et høyt nivå og dollarindeksen har steget 1,97 prosent så langt denne uken.

Euroen har gått ned med en halv prosent, til 1,0798 dollar, som er det laveste nivået siden 25. mars. Yenen gikk også tilbake til 108,11 dollar fra onsdagens to ukers høydepunkt på 106,925.

Gullprisen øker i takt med den økonomiske nedgangen og betegnes som en trygg havn for investorer. Spotprisen på gull steg med 0,1 prosent til 1.613,78 dollar per unse etter en økning på 1,28 prosent torsdag.