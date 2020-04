Tysklands finansminister vil ha fortgang i økonomiske tiltakspakker

- Eurosonen trenger hjelp fra redningsfondet for å takle den økonomiske nedturen og bør få det raskt uten å bli utsatt for lange prosesser og byråkrati, sa Olaf Scholz, Tysklands finansminister, til kringkasteren ARD sent torsdag kveld. Det melder Reuters.

Scholz er overbevist om den europeiske stabilitetsmekanismen, et redningsfond på 400 milliarder euro, er et instrument som er godt egnet for landene som har problemer.

- Fra mitt synspunkt er det spesielt viktig å sikre at hvis et land sier det ønsker å bruke midlene så kan det ikke være så mange kommisjonærer som skal bruke flere uker på å diskutere hvordan pengene skal brukes, sa Scholz.

Han understreket at støtten trengte å strømme raskt.

Da Hellas fikk gjeldsproblemer ble det sendt et team av tjenestemenn fra Det internasjonale pengefondet, EU-kommisjonen og Den europeiske sentralbanken - kjent som troikaen - til Athen for å sjekke fremdriften og kausjonsforpliktelsene.

Scholz legger vekt på at hjelpen må komme nå og den må ikke sakkes ned av for mange offisielle forpliktelser.