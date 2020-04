Forvalter: – Ikke skrikende billig lenger

Oslo Børs har aldri falt så mye i løpet av årets tre første måneder som i år. Siden årsskiftet har Hovedindeksen falt med 23,56 prosent, og dette etter at børsen snudde 16. mars og klatret 11,45 prosent siden.

Til tross for referanseindeksens skrell, så har Blueberry Capital-forvalter Marius Borthen klart å holde godt på fondseiernes verdier med en nedgang på kun 0,7 prosent sammenlignet med hovedindeksens kollaps på 23,56 prosent.

Allerede i januar uttalte forvalteren til Finansavisen at fondet reduserte aksjeeksponeringen på grunn av usikkerhet knyttet til coronaviruset og et høyt priset aksjemarked. Fondets nettoeksponering til aksjemarkedet er nå 40 prosent.

Fremdeles bull på gull og skog

Det virker ikke som forvalteren har mistet sitt øye til posisjoner innen gull og skog.

– Jeg kommer til å være bull på de to trendene i 20 år, sier forvalteren.

Forvalteren har solgt seg ut av skog, men det forandrer ikke hans syn på bransjen. Han tror nemlig bare at markedet skal falle tilbake ettersom vi har vært vitne til et «sucker's rally» de seneste to ukene hvor markedet trolig har steget urettmessig mye.

I urolige børstider, har gull vist seg å være en lønnsom havn å ligge i. Blueberry's største posisjon er nå Vaneck Vectors ETF Trust som er en indeks bestående av globale gullgruveselskaper. Borthen er like positiv til gull nå som han var i mars, og samme resonnement ligger fremdeles til grunn.

– Gruvene som utvinner gull tjener på økt gullpris, samtidig som kostnadene for å utvinne råvaren har gått ned med lavere oljepris de siste ukene. Der har du en dobbeleffekt, og når gullgruveaksjene samtidig har falt, fremstår risk/reward som meget god nå, sier Borthen.

– Ikke skrikende billig lenger

– Markedet er ikke skrikende billig lenger. I Blueberry Capital handler alt om å ha god risikojustert avkastning, og jeg føler ikke at vi får det i aksjemarkedet på kort sikt nå, sier Borthen.

Blueberry-forvalteren er skeptisk til oljeaksjer som følge av at aksjekursen har beveget seg mot vinden i forhold til hva som har skjedd fundamentalt for selskapene. Oljeetterspørselen har kollapset og samarbeidet i OPEC+ har brutt sammen.

«Man skulle tro at Equinors aksjeavkastning var begredelig i denne perioden», står det i Blueberry's månedsrapport for mars.

– Blueberry ligger nå ti prosent short i Equinor, ikke fordi jeg er negativ til Equinor på sikt, men fordi jeg ikke kan se en eneste trigger til hvordan aksjen kan stige ytterligere, sier han.



Borthen har heller lastet opp med Telenor-aksjer som nå utgjør 8,3 prosent av fondets aksjeeksponering, og synes aksjen fremstår som et godt kjøp.

– Telenor har god balanse, betaler utbytte og er en relativ vinner oppi Corona- uroen. Sannsynligvis vil de også kutte noen investeringer og kostnader som kan føre til enda bedre kontantstrøm på kort sikt, sier han.



Tro på tungvektere gitt dagens prising

– Av short-posisjoner jeg har dekket inn er det Selvaag Bolig, Veidekke, Solon Eiendom, Bakkafrost og NEL, og alle med gevinst, sier forvalteren.

– Hvilke aksjer tror du man ikke gjør feil med å kjøpe?

– Jeg tror tungvekterne på dagens nivåer kan være gode kjøp. Telenor, DNB og Entra fremstår som greie kjøp etter dagens prising, sier Borthen

– Men egentlig tror jeg at de største mulighetene ligger i high yield-markedet og ikke i aksjemarkedet for øyeblikket. High yield-markedet har ikke hentet seg nevneverdig inn enda, avslutter han.