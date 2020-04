Renteforvalter Cathrine Foyn: – Vi er i en helsekrise og ikke en finanskrise

– Vi er i en helsekrise og ikke en finanskrise, sier renteforvalter Cathrine Foyn i Arctic Fund Management i en YouTube-video.

Hun trekker frem at Arctic Fund Management så smått begynner å se gode muligheter i kredittmarkedet.

– Det kan virke som om markedet begynner å lysne litt, men vi vet at det ikke er en rett linje opp igjen. I løpet av noen måneder vil mye være avklart, sier Foyn.

Arctic Fund Management-forvalteren påpeker at sentralbanker og myndigheter har innsett at det må bidra til å få tilbake likviditet og fjerne frykt.

– Vi har sett at det er blitt gitt store redningspakker i USA, Europa og i Norge. Dette vil være med på å få hjulene igang igjen, sier hun.

Kronesvekkelse har tynget markedet

I YouTube-videoen viser hun en graf over VIX-indeksen, som sier noe om volatiliteten i markedet de kommende 30 dagene.

– Den har gått rett i taket og vi har vært på nivåer som er høyere enn under finanskrisen. Nå er vi noe ned igjen. Det har gjort at prisen på kreditt har gått kraftig ut, både for obligasjoner i investmentgrade-segmentet, i tillegg til høyrenteobligasjoner. Store bevegelser i markedet og frykt har gjort at likviditeten har tørket ut, sier forvalteren.

Hun trekker også frem at ekstreme bevegelser i kronekursen har påvirket kredittmarkedet i stor grad.

– For nordiske fond som investerer i for eksempel dollar og euro, må det sikres gjennom valuta. Bankene stiller sikkerhet, men i et ekstremscenario som vi nå har vært gjennom nå må bankene øke sikkerheten. Derfor har mange forvaltere måtte selge obligasjoner i et stresset markedet for å få nok kontanter til å stille som sikkerhet. Det har vært med på å presse ned kursen på obligasjoner, sier Foyn.