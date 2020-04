Goldman Sachs kjøpte to privatfly for toppledere

Goldman Sachs kjøpte ifølge Financial Times to privatfly for konsernsjef David Solomon og andre toppledere i banken. Flyene er av typen Gulfstream og koster flere titalls millioner dollar pr. stykk.

Flykjøpet ble gjort i november, og skal være en del av selskapets plan med å spare kostnader på 1,3 milliarder dollar de neste tre årene.

Billigere å eie

«Vi har lenge stilt private fly til rådighet for toppledere som reiser mye til klienter, og reisene ble arrangert gjennom en brøkdel-eierordning med NetJets. En detaljert analyse viste at det helt klart ville være mer kostnadseffektivt å eie flyet direkte», sa Goldman Sachs ifølge Financial Times.

Solomon fikk en lønnsøkning på 20 prosent i 2019, noe som betyr at han er den nest beste betalte banksjefen på Wall Street. Konsernsjefen dro inn hele 27,5 millioner dollar, eller 291,5 millioner kroner.

Lønnspakken inkluderer 2 millioner dollar i fastlønn, 7,7 millioner dollar i kontantbonus og 17,9 millioner dollar i aksjebasert kompensasjon.

Solomon har blant annet bidratt til at flere toppledere i konglomeratet flytter ned i etasjer i hovedkvarteret for å få blande sammen toppledere og andre.