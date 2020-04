Analytiker oppgraderer Bank of America

Analytiker David Konrad i D.A. Davidson oppgraderte Bank of America-aksjen til kjøp, fra tidligere nøytral, ifølge Marketwatch. Samtidig nedjusterer han kursmålet til 24 dollar, fra tidligere 36 dollar.

Han mener banken vil gjøre det bedre enn konkurrentene under resesjonen etter corona-pandemien. Likevel forventer analytikeren at renteinntektene vil falle med 10 prosent i 2020. Det skjer etter at Federal Reserve nylig senket renten med 1,5 prosentpoeng.

«Siden finanskrisen i 2008 har Bank of America gjort det bedre enn konkurrentene når det gjelder å redusere balanserisikoen, særlig risiko knyttet til pantelån og kredittkort. Som et resultat, tror vi at aksjen vil gjøre det bedre enn andre bankaksjer, som handles under bokført verdi», skrev Konrad i et notat til kundene ifølge Marketwatch.

I tillegg nedjusterte Konrad resultatet per aksje til 2,22 dollar, fra tidligere 2,95 dollar. I 2021, nedjusterte han resultatet per aksje til 2,4 dollar, fra tidligere 3,25 dollar.

Bank of America-aksjen stengte fredag på 20 dollar. Det vil si at Konrad ser en oppside på 20 prosent. De siste tre månedene har aksjen kollapset 42,6 prosent etter at coronaviruset har spredt seg kraftig i USA.