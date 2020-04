Svein Rune Høgset leverer med Incentive

Nå er årsregnskapet klart for Incentive Holding, og forvalter Svein Rune Høgset kan gi seg selv en klapp på skulderen etter et godt gjennomført fjorår.

Incentive Holding endte opp med et årsresultat 98,4 millioner sammenlignet med 59,3 millioner i 2018. Selskapet leverte en driftsmargin på hele 86 prosent for 2019 som er lik som 2018. Incentives inntekter steg med 55 millioner fra 2018 og endte på 145,4 millioner.

Samlet kontantstrøm fra konsernets operasjonelle aktiviteter i 2019 var 84,9 millioner, mens driftsresultatet var på 125,6 millioner. Differansen skyldes hovedsakelig endring i annen gjeld, betalbar skatt og fordringer.

I 2019 tok eierne et samlet utbytte på 85,5 millioner fra Incentive.

I selskapets årsberetning fremgår det at selskapet er eksponert for generell markedsrisiko og coronautbruddet har dermed medført en reduksjon i forvaltningskapital. Videre melder fondet at de forventer positivt overskudd og kontantstrøm.