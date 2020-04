Europas største økonomi får juling

Tyskland er Europas desidert største økonomi med nominelt BNP tilsvarende 4 billioner dollar, og banker tidligere EU-medlem Storbritannia på andreplass med sine 2,8 billioner.

Landet er nå inne i en krevende økonomisk storm der pilene peker nedover på flere områder.

Fra før er det kjent at forbundskansleren Angela Merkel ikke ønsker å søke gjenvalg høsten 2021. Det ble ytterligere presisert da stabssjefen kom med følgende uttalelse til den tyske kringkasteren RTL mandag:

- Hun har sagt at dette er hennes siste valgperiode, og jeg tror ingenting har endret seg med det, sa Helge Braun, Angela Merkels stabssjef.

Samtidig melder lederen av den tyske bransjeforeningen BDI mandag at den tyske økonomien vil krympe med 3-6 prosent. Prognosen baserer seg på at den økonomiske aktiviteten blir forstyrret i maksimalt seks uker.

Mandag tikket det også ordretall på tyskproduserte varer som viser et fall på 1,4 prosent i februar. Sterkt fall i utlandet har gitt store negative utslag for eksportnæringen i Tyskland, melder Reuters.

Tallene er publisert av det tyske Statistikkontoret og tar utgangspunkt i perioden før lockdown-tiltakene for alvor slo inn over Tyskland. De viser at innenlandske ordre steg med 1,7 prosent, mens de utenlandske gikk ned med 3,6 prosent.

Kontrakter fra eurosonen falt med 5 prosent i februar, mens kontrakter fra resten av verden gikk ned med 2,7 prosent.

Tidligere mandag kom analyseselskapet IFO med nedslående spådom for tysk bileksport, samtidig som bilprodusenten BMW meldte om redusert salg på over 20 prosent.