Europakommisjonen godkjenner britisk tiltakspakke

Europakommisjonen melder mandag at den har godkjent en tiltakspakke tilsvarende 50 milliarder pund for å støtte britiske selskaper under krisesituasjonen, melder Reuters.

Pakken som er godkjent er i tråd med de oppdaterte EU-reglene, som tillater midlertidig og begrenset støtte av virksomheter med lav likviditet. Tilførselen vil komme i form av tilskudd, økt egenkapital, lån og skattemessige fordeler.

Selv om Storbritannia forlot EU i slutten av januar er unionen en del av en overgangsordning til slutten av 2020 der de er underlagt EUs regler.