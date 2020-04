EU vil gjengjelde toll fra USA

EU har sammenfattet en liste over amerikanske importprodukter, som blant annet inneholder lightere og ulike plastprodukter for møbler, som unionen ønsker å pålegge toll på. Tiltaket er en gjengjeldelse for amerikanske avgifter på innkommende aluminium og stål, melder Reuters.

I januar signerte Amerikas president Donald Trump en proklamasjon for å øke tollsatsene tilsvarende 25 prosent på stål og 10 prosent på aluminium for såkalte derivatprodukter, som spiker og aluminiumskabler.

De nye tollsatsene trådte i kraft 8. februar

Mer konkret pålegger forslaget fra EU en toll på 20 prosent på lightere, 4,4 prosent på spillkort (som allerede er underlagt 10 prosent avgift), og 7 prosent for plastprodukter i møbelindustrien.

EU må informere Verdens Handelsorganisasjon om tiltaket, som unionen ønsker vil tre i kraft fra 8. mai.