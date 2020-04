Styret i ABG Sundal Collier har besluttet å redusere 2019-utbyttet fra 0,27 til 0,22 kroner per aksje, går det frem av en børsmelding.

Beslutningen henger sammen med usikkerheten knyttet til spredningen av coronaviruset.

Styret understreker at organisasjonen har tilpasset seg bra til den nye virkeligheten, og melder om et veldig høyt aktivitetsnivå over hele linjen. Faktisk så høyt at inntektene i første kvartal i 2020 vil overgå tilsvarende tall for 2019.

Les mer her.