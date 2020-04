Trolig enighet om ny tiltakspakke i EU

Finansministrene i EU blir senere tirsdag trolig enige om en tiltakspakke tilsvarende en halv billion euro for å takle viruskrisen rent økonomisk, melder Reuters.

Det vil likevel kreve flere samtaler når planen er å utstede gjeld til fellesskapet, og enkelte av landene står på hver sin side i gjeldsdiskusjonen.

På den ene siden er de spesielt hard rammede landene Italia og Spania som er helt avhengige av en rask gjeldsavklaring for å hindre en lang og dyp lavkonjunktur. På den andre siden står blant annet Nederland og Tyskland som er imot en felles gjeldsutstedelse, og mener samtlige land fortsatt kan låne billig på det åpne markedet.

Landene som er imot en felles ordning peker også på at en ev eventuell utstedelse av euro-obligasjoner, som de ikke mener er nødvendig, vil ta flere år å prosessere.

- Det er stort rom for solidaritet innenfor de eksisterende instrumentene og institusjonene. Vi må utnytte verktøyene fullt ut og være åpne for å gjøre mer. En sterk pakke er i ferd med å gjøre det, sa Charles Michel, styreleder for EU-lederne.

Ministrene vil holde en telefonkonferanse senere tirsdag tirsdag.