Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea tror inntjeningen kan falle med 30 prosent i år

– Det er feigt å si at ting er vanskelig nå, siden aksjemarkedet alltid er vanskelig. Etter den seneste tids børsoppgang er jeg imidlertid blitt mer usikker, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Investment Management.

Ifølge Næss er det misvisende å se på inntjeningsestimater for 2020 basert på hva konsensus mener, og foreløpig er de knapt blitt nedjustert.

– Du må se på de laveste estimatene på alle selskapene, det vil si hva de største pessimistene mener. Det gjorde jeg i finanskrisen, noe som fungerte bra. Når jeg ser på de laveste konsensusestimatene får jeg et inntjeningsfall på 30 prosent globalt i 2020, og det kan godt bli verre, sier investeringsdirektøren.

Han trekker frem at når tallene blir så dårlig er det nesten helt meningsløst å fokusere på eksakte tall, siden selskapene begynner å skrive ned goodwill og andre verdier i balansen, som forverrer regnestykket.

– I år blir inntjeningen helt forferdelig og da er det naturlig å begynne å se på inntjeningen i 2021. Foreløpig ligger estimatene altfor høyt og de vil komme ned, sier Næss.

Priser inn rask tilbakegang.

Investeringsdirektøren har sett på historiske data tilbake til 1930 og mener at det ikke finnes tilfeller hvor inntjeningen har gått bra over mange år, for deretter å falle markant og gå tilbake til normalen raskt.

– Nå priser markedet inn at 2020 blir forferdelig, men at vi er «back on track» i 2021. Det har aldri skjedd før, men jeg skal ikke utelukke at det vil skje nå, sier han.

Næss synes den uforutsigbare inntjeningen gjør det vanskelig å vite når markedet vil komme opp igjen.

– Jeg tror andre kvartal blir verst inntjeningsmessig. Det blir virkelig ille på kort sikt, så håper jeg det blir bedre til neste år. Hvis man som investor tenker at coronaviruset snart vil gå over er man tilbake utover høsten. Da er bare et år av inntjeningen tapt, noe som betyr ar rundt 10 prosent av selskapets verdi vil forsvinne. Jeg tror imidlertid ikke det er et realistisk scenario, sier han.

Annerledes enn finanskrisen

I går gjorde investeringsdirektøren en regneøvelse hvor han gjennomgikk hvilke avkastning investorene har fått på Oslo Børs siden 1995 de gangene børsen har falt 20 prosent eller mer i løpet av kort tid.

– Hvis du ignorerer alt av fundamentale forhold og kun ser mekanisk på kursutviklingen har avkastningen vært hyggeligere enn vanlig på 12 måneders sikt. De tre første månedene etter kraftig kursfall har imidlertid avkastningen vært litt dårligere, sier han.

Næss stusser over at overraskende mange selskaper er blitt påvirket av coronakrisen. Han trodde han ikke at amerikanske medtech-selskaper som Medtronic og Zimmer skulle tynges så mye av coronakrisen.

– Sistnevnte selskap lager produkter til hofte- og kneoperasjoner. Alt stopper opp og de får ikke levert produktene sine siden det er så mye fokus på corona. Selskaper som ikke ble påvirket under finanskrisen blir påvirket nå, sier han.

Færre resultatvarsler

Ifølge investeringsdirektøren er det færre resultatvarsler og selskaper som børsmelder negative nyheter i USA enn vanlig.

– Det er helt ulogisk. Forklaringen er at det ikke er noe hyggelig å gå ut med resultatvarsel nå som selskapene ikke har oversikt over situasjonen selv og samtidig som de vet at det vil bli verre på kort sikt. Når situasjonen roer seg ned vil det bli lettere for selskapene å gå ut å informere markedet, sier han, og legger til:

– I forbindelse med førstekvartalsrapporteringen i april/mai vil det nok komme endel overraskelser.