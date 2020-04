EU vurderer reparasjonsfond

- EU kan finansiere et reparasjonsfond til en verdi av opptil 1,5 billioner euro med obligasjoner garantert av medlemslandene, sier Valdis Dombrovskis, Europakommisjonens visepresident til den tyske avisen Handelsblatt, gjengitt av Reuters.

Forrige uke ble finansministrene i EU enige om en tiltakspakke verdt en halv billion euro til medlemslandene. De unnlot derimot å svare på hvordan den økonomiske belastningen skal fordeles.

Dombrovskis sa i det samme intervjuet med Handelsblatt at han kan tenke seg en obligasjonsordning tilsvarende 1,5 billioner euro, men at ingenting er bestemt enda. Europakommisæren regner med at spørsmålet om et reparasjonsfond skal diskuteres på den kommende videokonferansen for EU-lederne.

EU-avtalen, som ble forhandlet frem forrige uke, inkluderer nesten ubetinget bruk av eurosonens europeiske stabilitetsmekanisme (ESM). Dombrovskis sa at det ikke er sikkert at Italia og Spania, som er hardt rammet av viruskrisen, vil søke om lån fra ESM.