Bratt BNP-fall i Frankrike

Frankrikes president Emmanuel Macron har sendt landet inn i lockdown inntil 11. mai. Det fører til mindre handel, fall i eksport og forverret handelsbalanse.

Tirsdag uttalte Gerald Darmanin, den franske budsjettministeren, at regjeringen har et underskudd på 9 prosent i år. Det er den andre revisjonen av budsjettet på under en uke.

Anslaget på 9 prosent er opp fra det tidligere anslaget forrige uke på 7,6 prosent.

- Vi går fra et underskudd på -7,6 prosent (av BNP) til et underskudd på -9 prosent. Landet vårt har aldri sett et slikt underskudd siden den andre verdenskrig, sier Darmanin til France Info.