FSB vil restrukturere finansielle selskaper

Financial Stability Board (FSB), som koordinerer økonomiske regler for Group of 20 (G20), har satt ned en arbeidsgruppe for å se på finansielle selskapers styrker og svakheter under viruskrisen.

- Finansielle selskaper som ikke er banker, som investeringsfond, har vist sårbarheter under viruskrisen. De kan trenge et annet rammeverk for å hjelpe økonomiene på beina, opplyste en anonym kilde i FSB tirsdag til Reuters.

FSB mener at selv om den innledende bølgen av volatilitet har ebbet ut, så er markedene fortsatt under stor belastning og i enkelte tilfeller illikvide.

- Det er viktigere enn noen gang å sikre at vi kan høste fordelene av den dynamiske delen av det finansielle systemet uten å risikere finansiell stabilitet, sa Randal Quarles, leder for FSB, i et brev til G20s finansministere og sentralbanker denne uken.

FSB har nedsatt en gruppe for å finjustere arbeidet vedrørende investeringsfond og kredittmarkeder, som tidligere har vært en kilde til konflikt mellom markedsregulatorer og sentralbanker, om hvor strengt de bør reguleres.

Viruskrisen har også skapt spekulasjoner om at det vil bli satt en frist i 2021 for å avslutte bruken av Libor-rentenormen, som banker har blitt bøtelagt milliarder av dollar for å rigge.

Renten brukes i kontrakter som boliglån og kredittkort og har en verdi på rundt 400 billioner dollar globalt. Å avslutte bruken er en av de største utfordringene som markedene har hatt over flere tiår.