Amerikanske selskaper på likviditetsjakt

- Håp er ikke en strategi, sier Bob Fields, adm. direktør i termostatselskapet HiberSense.

Selskapet er i oppstartsfasen og er ett av mange millioner mindre selskaper i USA som nå er på likviditetsjakt. HiberSense har laget en "Pandemic Survival Plan" etter at selskapet mistet 75 prosent av inntekt forrige måned. Planen har ført til permitteringer og kraftige utgiftskutt mens selskapet venter på låneavklaringer for å få inn frisk kapital.

HiberSense er ikke det eneste selskapet som forsøker å skaffe seg frisk kapital.

Charlie Straface, president for den Norsk Hydros nordamerikanske ekstruderingsoperasjoner, innkaller en arbeidsgruppe hver eneste dag for å utarbeide kostnadsbesparende tiltak, samt forsøke å forbedre kontantbalansen.

- Vi må forutse alt som kan gå galt i forhold til vår kontantstrømssituasjon, sa Straface.

CCTY Bearing leverer lagre til bilprodusenter og produsenter av bygg- og landbruksutstyr uttalte forrige ute at varelagrene vil øke med 50 prosent i mai, og at selskapet vil få problemer hvis økonomien fortsatt ikke er åpen i mai.

Caterpillar holder tilbake lønnsøkninger og bonuser. Møbelprodusenten Steelcase har bedt de ansatte om å ta et 50 prosent lønnskutt. United States Steel Corp har redusert kapitalutgiftene og går på tomgang. Traktorprodusenten Deere & Co har tappet markeder for 2,5 milliarder dollar i ny gjeld og fornyet kredittfasiliteter tilsvarende 8 milliarder dollar. Boeing trakk forrige måned hele kredittgrensen på 13,8 milliarder dollar.

Dette er bare et lite utvalg av amerikanske selskaper som leter etter likviditet, og David Berge, analytiker ved ratingbyrået Moody´s, uttalte tirsdag at "gode og dype kilder" til likviditet er nødvendig for å overleve en langvarig forstyrrelse.