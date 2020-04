Arctic sabler kursmålet i seismikkselskap

Meglerhuset Arctic Securities nedgraderer PGS-aksjen fra hold til selg og kapper samtidig kursmålet med én krone, fra tidligere 4 kroner til 3 kroner, melder TDN Direkt.

Arctic peker på at reduserte kostnader og investeringer i presentasjonen for første kvartal hjelper selskapet, men at det ikke er nok for å veie opp for det forventede inntektsfallet. Oljeprisen er hovedgrunnen til at inntektssiden svikter.

Meglerhuset estimerer at PGS vil ha negativ kontantstrøm i 2020 og bryte lånefasiliteten andre halvår i år.