– Markedet er fortsatt volatilt, selv om de aller mest volatile dagene ser ut til å være bak oss i denne omgang, kommenterer seniorøkonom Halfdan Grangård i Handelsbanken Capital Markets til Finansavisen.

Han peker på at verden står overfor en økonomisk krise som vi ikke har sett før i moderne tid.

– Det betyr at en del sammenhenger og tommelfingerregler kan kastes ut av vinduet. Vi har nå så smått begynt resultatsesongen, og markedet er på desperat jakt etter mer kjøtt på beinet når det gjelder de økonomiske skadene av covid-19-pandemien, sier Grangård.

Fortsatt er det nok slik ifølge seniorøkonomen at de harde tallene, hva gjelder makro og selskapsresultater for første kvartal, bare delvis vil vise skadeomfanget ettersom «lockdown» de fleste steder ble implementert helt mot slutten av kvartalet.

– Viktigere blir det kanskje å lytte til hva selskapene sier, og hvordan de guider. Totaliteten av rapportsesongen vil trolig ha en effekt på markedene de neste ukene, sier han.

– Stygt på kort sikt

Samtidig tror seniorøkonomen i Handelsbanken Capital Markets at de aller største bevegelsene i markedene vil bli trigget av nyheter rundt varigheten på denne spesielle situasjonen.

– Det kan være land som går foran og viser at det er mulig å åpne opp, uten at smitten akselererer. Og motsatt; tegn til at det ikke er mulig vil påvirke negativt. Ny kunnskap om smitteveier, nye mer effektive tester – både påvisning av covid-19 eller påvisning av antistoffer – vil kunne hjelpe.

Det samme med effektiv smittesporing via teknologiske hjelpemidler.

– Markedene har priset inn at det blir stygt på kort sikt. Samtidig vil tegn til at det blir mindre stygt eller mer stygt kunne gi kortsiktige utslag. For den mer langsiktige trenden, må vi se en normalisering av økonomiene, og jo før jo bedre, sier Grangård.

Han tør ikke spå knallhardt om den kortsiktige utviklingen i aksjemarkedet.

– I våre kundeporteføljer har vi pr. i dag en nøytral allokering til aksjer, etter å ha ligget undervektet en stund. Det betyr at vi i utgangspunktet like gjerne tror at aksjemarkedet kan stige, som falle på kort sikt.

– Vi har kortet ned investeringshorisonten vår betraktelig i dagens situasjon, og må vurdere nyhetsstrømmen fra dag til dag og tilpasse eksponeringen så godt som mulig, sier Grangård.

Økonomien må normaliseres

For oljemarkedet er historien på mange måter lik som for aksjemarkedet.

– Ja, OPEC+ fikk igjennom en avtale, noe som forhindret en priskollaps. Samtidig er det grunnleggende problemet med bortfall av etterspørsel så stort at produksjonskuttene bare forhindrer at prisene faller mer, forklarer Grangård.

På sikt må oljeetterspørselen opp igjen, noe som bare kan skje ved at økonomiene igjen normaliseres, påpeker økonomen.

– Fremtidskontraktene i olje tilsier jo også at markedet forventer stigende oljepriser etterhvert som den økonomiske aktiviteten tar seg opp, sier Grangård.