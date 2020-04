Goldman Sachs med nær halvering av resultatet

Goldman Sachs melder om et resultat på 1,2 milliarder dollar, eller 3,12 dollar per aksje, i årets 1. kvartal.

Dette er ned fra 2,3 milliarder dollar, eller 5,73 dollar per aksje, i samme kvartal i fjor. Analytikerne hadde ifølge Refinitiv-konsensus ventet et resultat per aksje på 3,35 dollar.

«Vårt kvartalsvise resultat ble uunngåelig påvirket av den økonomiske situasjonen. Mens offentlige politiske tiltak demper konsekvensene av pandemien, er jeg overbevist om at vårt selskap vil fremstå som godt posisjonert» sa konsernsjef David Solomon.

Omsetningen kom inn på 8,7 milliarder dollar, mot 8,8 milliarder dollar i samme periode i fjor. Nedgangen i inntektene var blant annet drevet av lavere renteinntekter.

Ifølge Refinitiv-konsensus var det ventet inntekter på 7,9 milliarder dollar.

Goldman Sachs-aksjen åpnet i rødt, men har snudd utover kvelden. I skrivende stund omsettes aksjen for 179,1 dollar, opp 0,5 prosent. Hittil i år har aksjen falt 22,1 prosent, mens den er opp 27,9 prosent den siste måneden.