IMF spår null økonomisk vekst i Asia

Det Internasjonale Pengefondet (IMF) spår at den økonomiske veksten i Asia vil stoppe opp for første gang på 60 år. IMF peker på massiv nedgang i servicesektoren, samt forverrede eksportmuligheter, melder Reuters.

- Politikere må tilby målrettet støtte til husholdninger og bedrifter som er hardest rammet av reiseforbud, politikk for sosial distansering og andre tiltak som svekker økonomien, sa Changyong Rhee, direktør for IMFs Asia and Pacific Department.

IMF spår uansett at Asia kommer bedre ut enn andre regioner, selv om anslaget deres for økonomisk vekst er lavere enn økningen på 1,3 prosent under den asiatiske finanskrisen på slutten av 1990-tallet.

For 2021 spår pengefondet en vekst tilsvarende 7,6 prosent, med forbehold om at virustiltakene gir gode resultater.