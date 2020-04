Meglerhus jekker opp kursmålet på Europris

Danske Bank Markets har troen på Europris-aksjen og oppjusterer kursmålet fra tidligere 38 kroner per aksje til 40 kroner per aksje fremgår det i en oppdatering fredag, melder TDN Direkt.

Samtidig gjentar Danske Bank Markets kjøpsanbefalingen.

Noe av forklaringen for oppjusteringen er ifølge meglerhuset høyere estimater for like-for-like-vekst (LFL) for 2020. Samtidig tror analytikerne på høyere marginer fremover.

Meglerhuset Pareto Securities peker på at Europris kan dra nytte av usikre tider siden det selger essensielle varer og er markedsleder innenfor sitt segment.

Pareto opprettholder kjøpsanbefalingen og har kursmål på 40 kroner per aksje.