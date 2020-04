To meglerhus kapper kursmålet i TGS

De to meglerhusene sabler kursmålet på seismikkaksjen. Pareto oppgraderer til kjøp, mens Danske gjentar kjøpsanbefalingen, melder TDN Direkt.

Pareto Securities kapper kursmålet fra tidligere 285 kroner per aksje til 175 kroner per aksje. Danske Bank kutter fra tidligere 200 kroner per aksje til 177 kroner per aksje.

Begge meglerhusene peker på utfordrende utsikter for seismikksektoren, samt redusert leteaktivitet i oljesektoren.

"Vi kutter 2020-2021 estimater for å reflektere et ventet kraftig fall i seismikkinvesteringer, men med null gjeld, sterk kontantstrøm og økt utbyttekapasitet gjentar vi kjøpsanbefalingen", skriver Danske Bank i en melding mandag, gjengitt av TDN Direkt.