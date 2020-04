Meglerhuset Pareto Securities tar mandag opp dekning på industriselskapet Norske Skog og setter en kjøpsanbefaling, melder TDN Direkt.

Pareto setter samtidig kursmålet til 50 kroner per aksje og begrunner det med at Norske Skog har en kostnadsbase som er fleksibel. Det gjør at selskapet er konkurransedyktige til tross for lave papirpriser.