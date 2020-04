Rett opp på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen er Nasdaq-indeksen opp 1,86 prosent og står i 8.559,16 poeng mens Dow Jones står i 23.401,47 poeng etter en oppgang på 1,66 prosent.

Børsene i USA falt markant tirsdag. Nasdaq-indeksen var mest ned med 3,71 prosent. Onsdag var det dermed ventet at børsene skulle hente seg inn igjen.

Kvartalssesongen i gang

Kvartalssesongen er for alvor i gang i USA og flere selskaper, som Delta Airlines, AT&T og Baker Hughes, har sluppet tall.

Investorene følger dermed resultatslippene med argusøyne og terminkontraktene ved de store amerikanske børsene anslår en oppgang på mellom 1,6 til 1,7 prosent, ifølge TDN Direkt.

- Det virker som aksjemarkedene tror at stimulipakker fra både myndigheter og sentralbanker er tilstrekkelig for å nøytralisere den økonomiske skaden påført av coronaviruset, sier Teeuwe Mevissen, seniorøkonom i Rabobank, til Reuters.

- Så lenge dette sentimentet dominerer markedet, virker det som om det ikke har noen betydning hva økonomisk data viser, sier han til nyhetsbyrået.

Positiv utvikling for olje

Brent-oljen har hatt en positiv utvikling i løpet av onsdagen og er opp 5,36 prosent til 24,61 dollar fatet.

WTI-oljen har hatt en turbulent kursutvikling i løpet av uken og er ned 0,56 prosent til 13,89 dollar fatet.

Analytiker Roger Berntsen i Nordnet tror partene i "oljekrigen" vil enes om produksjonskutt.

«Det er naturlig å anta at «alle» parter hvis involvert i produksjon av olje vil enes om nye store kutt så fort som mulig», skriver Roger Berntsen i en oppdatering onsdag morgen.

Nordea Markets-analytiker Joachim Bernhardsens beskrev i sin morgenrapport onsdag et marked i sterk ubalanse.

– Markedet er i kraftig ubalanse. Opec+ har kuttet produksjonen med nær 10 millioner fat om dagen, men dette trer først i kraft 1. mai. Inntil da kan overproduksjonen være så mye som 30 millioner fat per dag, skriver han.