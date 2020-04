Dette brukte Tangen på drømmeseminaret

Slik presenterer Nicolai Tangen utgiftene for sitt seminar i november i fjor i en pressemelding onsdag ettermiddag:

Mat og drikke

«Samlet pris per deltaker for mat og drikke for det tre dager lange seminaret er 959,18 dollar (USD), tilsvarende cirka 8.824 kroner (kurs 9,2, november 2019). Dette inkluderer frokost, lunsj og middag i tre dager, pluss drikke,» skriver Tangen.

For daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, som deltok på deler av arrangementet, er prisen for mat og drikke 705,3 dollar (USD), rundt regnet 6.490 kroner.

«Jeg har tatt noe kokkeutdannelse og jeg var personlig engasjert i utvelgelsen av råvarene og valg av menyene, da jeg synes det er spennende og det var en del av rammen for seminaret. Jeg er fullt klar over at menyvalg for dette seminaret er av en annen art enn det som er naturlig som offentlig tjenestemann,» opplyser Tangen.

Hotell

Gjestene bodde på konferansehotellet The Inn at Penn.

«Kostnader til hotell per natt per gjest var på 313 dollar (USD), eller 2.880 kroner. De fleste gjestene bodde på hotellet i tre netter, noen færre netter eller andre steder.»

Fly

Noen av deltakerne valgte å reise fra Oslo/Gardermoen og London/Stansted til Philadelphia med to chartrede passasjerfly av typen Airbus. Flyene var bestilt av Tangen.

Flyet fra Oslo-Philadelphia-Oslo kostet 573.728 dollar (USD) å leie, rundt 5.278.300 kroner. Flyet hadde fra Oslo til Philadelphia 34 passasjerer, og på returen Philadelphia-Oslo 37 passasjerer.

Flyet fra London-Philadelphia-London kostet ifølge Tangen 851.900 dollar (USD) å leie, eller 7.837.480 kroner. Flyet hadde fra London til Philadelphia 52 passasjerer, og 57 passasjerer på returen fra Philadelphia til London.

Det gir snittpris pr. passasjer på henholdsvis 150.700 kroner og 137.500 kroner.

«Det ville ikke være naturlig at deltakerne skulle betale for disse flyene. For å beregne kostnaden for deltakere som ønsker å betale reisen selv, har vi tatt utgangspunkt i kostnaden ved å reise med fly på business klasse på samme strekning,» skriver Tangen.

Ifølge reisebyrået Berg-Hansen vil en flybillett tur/retur business klasse med British Airways fra Oslo til Philadelphia i november 2020 koste 31.248 kroner.

Konserter

Seminaret omfattet tre konserter, en med Sting, en med Gregory Porter og en med Sara Bareilles.

«Sting-konserten kostet rundt en million dollar, Gregory Porter-konserten kostet 250.000 dollar og Sara Bareilles-konserten 150.000 dollar. Det er ikke vanlig at seminardeltakere som betaler reise, kost og losji, betaler for underholdning. Jeg betaler derfor disse konsertene selv», skriver Tangen.

MESSAGE IN A BOTTLE: I tillegg til god mat og drikke omfattet seminaret konsert med Sting, her under en annen konsert i januar i år. Foto: NTB Scanpix

Å dele Sting-regningen på alle ville eventuelt gitt cirka 60.000 kroner pr. deltaker på seminaret.

Bistand fra Zynk

«Jeg har fått bistand fra analyse- og rådgivningsselskapet Zynk i forbindelse med utarbeidelsen av denne pressemeldingen. Faktura fra Zynk betales av meg privat,» opplyser Tangen.