Eksperter har ikke troen på corona-obligasjoner

Det tyske ZEW-instituttet for økonomi offentliggjorde torsdag en undersøkelse blant finanseksperter i eurosonen. Den viser at et flertall av ekspertene mener at corona-obligasjoner ikke er veien å gå for å finansiere EU-landene, melder Reuters.

Kun rundt 16 prosent av ekspertene som ble intervjuet mente at denne typen obligasjoner vil være en god ordning.

Undersøkelsen inkluderte 197 tyskere og seks utlendinger.

En felles obligasjonsordning ble foreslått av Italia og støttes av Spania. På den andre siden står Tyskland som ikke vil samle gjelden i eurosonen.

Lederne i EU skal torsdag diskutere hvilke tiltak som skal gjennomføres fremover.

ZEW sa ikke om det hadde spurt ekspertene hvorfor de mener en felles obligasjonsordning ikke er et passende finansieringsinstrument.