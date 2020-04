American Express slo forventingene

Det amerikanske finansselskapet American Express leverte et justert resultat på 1,98 dollar per aksje i første kvartal, til tross for nedgang i driftsinntektene, melder TDN Direkt.

I årets første kvartal hadde selskapet driftsinntekter på 10,31 milliarder dollar, mot 10,36 milliarder dollar i samme kvartal i fjor.

Ifølge Refinitiv-konsensus var det på forhånd ventet et resultat på 1,48 dollar per aksje og driftsinntekter på 10,71 milliarder dollar, melder TDN Direkt.