Aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets advarer mot nytt børsfall

Oslo Børs prises nå til 17 ganger forventet inntjening de neste 12 månedene og 13,3 ganger forventet inntjening i 2021.

– Det er ikke tiden for å bli overmodig enda og markedet forventer at inntjeningen skal komme raskt tilbake. Hvis det tar litt lenger tid enn ventet er det en fare for at børsen kan korrigere ned en gang til, sier aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets, i podcasten utbytte.

Han legger til at Oslo Børs prises over historisk snitt, samtidig som inntjeningsestimatene for både 2020 og 2021 trolig ligger for høyt.

Ifølge aksjestrategen er analytikeres inntjeningsforventinger for 2021 på omtrent samme nivå som ble rapportert i 2019. Det betyr at markedet tror hele inntjeningsfallet i år blir reversert til neste år.

– Hadde prisingen vært lav i et historisk perspektiv hadde det vært lettere å argumentere for at usikkerheten allerede er reflektert inn i dagens kurser og vi kunne anbefalt en overvekt aksjer, sier Harper.

Har gitt opp 2020

Aksjesjef Thomas Brevik i DNB Markets er overasket over at Oslo Børs har hentet seg inn såpass raskt.

– OBX-indeksen falt drøye 30 prosent på tre uker, og et så stort og raskt fall har vi sjelden sett. Derfor er det kanskje ikke så rart at rekylen ble stor, men at vi allerede er opp 15 prosent fra bunnen er overraskende, sier han i podcasten.

Breivik forteller at mange av kundene til DNB Markets er bekymret for at markedet skal ned en runde til, noe som preger risikoappetitten. Hans inntrykk er at investorene i stor grad har «gitt opp» 2020 og fokuserer på inntjeningen i 2021.

– Mange er også redd for å glipp av en potensiell videre oppgang. Likevel er det nok flere investorer som er opptatt av å sikre seg, sier han.

Ifølge aksjesjefen indikerer VIX-indeksen, som måler volatiliteten på S&P 500, at markedet fortsatt vil svinge mye fremover.

– VIX-indeksen har falt fra toppen på rundt 85 i mars til cirka 40 nå. Vi er fortsatt et godt stykke over 10-15, som den lå på før coronakrisen kom, sier Breivik.

VOLATILT: Aksjesjef Thomas Breivik i DNB Markets tror at volatiliteten fortsatt vil være høy og viser til VIX-indeksen. Foto: NTB Scanpix

Høyere multipler?

Nylig uttalte Breivik til Finansavisen at P/E 25 kan bli det nye 15. Begrunnelsen var at aksjer med stabil inntjeningsvekst og utbytte kan sammenlignes med obligasjoner.

– Vi så etter finanskrisen at disse aksjene fikk en kraftig multippelekspansjon. I april har vi også allerede sett tegn til det. Selskaper med lave multipler og volatil inntjening har hatt svakere utvikling enn børsen, mens aksjer med mindre volatil inntjening har levert bedre avkastning, sier han.

Ifølge aksjestrateg Harper er det relativt få selskaper på Oslo Børs som oppfyller kriteriene til Breivik.

– Børsen er preget av mye energi og råvarer, hvor inntjeningen er syklisk. Blant de større selskapene finner man blant andre Gjensidige, Orkla og Telenor. Det er selskaper hvor investorene ikke trenger å bekymre seg for at de ikke vil overleve, sier han.

To favorittaksjer

Favorittaksjen til Thomas Breivik er svenske Investor AB. Det er et investeringsselskap som ble grunnlagt i 1916 og som fremdeles kontrolleres av familien Wallenberg gjennom de såkalte Wallenbergstiftelserna.

– Det gir bred diversifisering til en rekke kvalitetsselskaper som for eksempel Atlas Copco, AstraZeneca, Ericsson og SEB. Nå handles Investor AB til 20 prosent rabatt til underliggende verdier og balansen er sterk. Det gir mulighet for øke eksponeringen i de underliggende selskapene de har investert i, sier aksjesjefen.

Harpers favorittaksje er lavpriskjeden Europris, som nylig la frem regnskapstall for første kvartal.

– Det virker som om markedet priser inn at aksjen er syklisk med en P/E på 13. Gjennom flere kvartaler har vi sett at selskapet har levert godt i et svakt marked. I første kvartal var like-for-like-veksten på 10,4 prosent. I tillegg betaler Europris ut et solid utbytte, som gir en direkteavkastning på rundt 5 prosent. Jeg tror prisingen skal noe opp, og samtidig er det en underliggende positiv trend i inntjeningsestimatene, sier han.