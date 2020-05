Romsdalsbanken er notert på Merkur Market

De seneste årene har det vært et rush til Merkur Market for trauste sparebanker, som gjerne blir omtalt som en «trygg havn» blant investorer og analytikere.

Fredag debuterte Romsdalsbanken på Merkur Market og kursen spratt opp fra 105 til 110 kroner på et lavt volum.

– En slik notering gir banken tilgang til kapital. For egenkapitalbeviseierne betyr det økt likviditet for egenkapitalbevisene, et transparent marked for prissetting, og mulighet for elektronisk omsetning av bankens egenkapitalbevis, sier adm. direktør Odd Kjetil Sørgaard i Romsdalsbanken i en melding.

Norne Securities og Kvale Advokatfirma har vært bankens våpendragere på veien til børsnotering.

Hentet penger

Romsdalsbanken hentet i mars 78,75 millioner kroner gjennom en fortrinnsrettsemisjon der tegningskursen var 105 kroner. Banken har 376 egenkapitalbeviseiere, i all hovedsak hjemmehørende i bankens lokalområde.

29 sparebanker handles nå på Oslo Børs, hvorav åtte av dem er notert på Merkur Market.

– Merkur Market egner seg godt for sparebanker. De siste årene har det vært en jevn strøm av nye sparebanker til markedsplassen. Vi ønsker Romsdalsbanken velkommen, sier børsdirektør Øivind Amundsen.

Romsdalsbanken er et resultat av fusjonen mellom Bud, Fræna og Hustad Sparebank og Nesset Sparebank i 2018. Bankens historie strekker seg imidlertid helt tilbake til 1878 da Nesset Sparebank ble stiftet.

Hovedkontoret ligger i Elnesvågen, og samtidig har banken avdelingskontorer i Eidsvåg og Molde. Forretningskapitalen er på 7,2 milliarder kroner fordelt på om lag 13.000 kunder.