Tar grep for mer presise BNP-anslag

Stor uro i samfunnet, kombinert med store sprik i de økonomiske anslagene, gjør at statistikere i Storbritannia ønsker å innføre konfidensintervaller for BNP-anslagene, melder Reuters.

Statistikerne ønsker at intervallene skal benyttes for de kvartalsvise estimatene for vekst i bruttonasjonalproduktet. Det skal gjøres for å bedre kunne kommunisere usikkerheten i estimatene for den økonomiske utviklingen.

- Avhengig av tilbakemeldinger fra brukerene kan vi implementere de foreslåtte konfidensintervallene rundt de siste estimatene for BNP. Det vil være et tydelig avvik fra hvordan vi tidligere har kommunisert usikkerhet om data, sier en talsperson ved kontoret for nasjonal statistikk (ONS).

ONS opplyser at det vil fortsette å erklære såkalte tekniske nedgangstider siden det er to påfølgende kvartaler med nedgang.