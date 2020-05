Disse aksjene er mest shortet på Oslo Børs

Finanstilsynet legger jevnlig ut en liste over shortposisjoner på Oslo Børs. Ut fra deres liste går det frem at shortandelen er høyest i 5th Planet Games, med en andel på 14,11 prosent. Dataene er oppdatert sist 24. april. Hele andelen holdes av Formue Nord Fokus, som over lang tid har økt andelen.

Nest mest shortet er Borr Drilling, med en andel på 8,61 prosent. Borr Drilling er aksjen som har falt mest på Børsen etter nyttår, 90,63 prosent. Dataene er oppdatert 27. april. Størst shortposisjon i Borr Drilling har Pictet Asset Management med en andel på 2,14 prosent.

I Subsea 7 er shortandelen på 6,05 prosent, PGS' shortandel lyder på 5,89 prosent, mens det i Aker Solutions er en shortandel på 3,19 prosent. Flex LNG har en shortandel på 3 prosent. I I Nel ligger andelen på 3,17 prosent.

PS! Å shorte en aksje vil si at man vedder på at aksjens kurs skal falle. Formålet er å profittere på at en aksje skal ned. Man låner aksjer, før de selges og man kan kjøpe de tilbake igjen når aksjen eventuelt har falt.