Banket børsen med sportsbiler og kredittkort

I Norge er Nicolai Tangen blitt alment kjent som Oljefondets påtroppende toppsjef, samt for «smøreturen» til New York, lønnspakker på flere hundre millioner kroner og befatningen med skatteparadiset Cayman Islands.

I Londons finansverden har den 53-årige nordmannen imidlertid først og fremst et rykte som en av klodens beste fondsforvaltere.

Skyhøy meravkastning

Tangens selskap, Ako Capital, vant i 2012 Eurohedges pris for «beste europeiske aksjefond over 500 millioner dollar», og et nyere produkt ble i fjor kåret til «beste globale aksjefond over 500 millioner dollar».

Utmerkelsene skyldes flere år med imponerende resultater: Akos europeiske long/short-fond leverte siden starten for 15 år siden og frem til 24. mars i år en årlig avkastning som er tre ganger så høy om markedets, ifølge selskapets hjemmeside.

«Long only»-versjonen av det samme fondet slo referanseindeksen med over 4 prosentpoeng per år.

Full uttelling med Ferrari

Hvordan har Tangen klart å banke andre forvaltere med en god margin? Ako Capital offentliggjør ikke alle sine handler og tidligere aksjebeholdninger. Ved utgangen av hvert kvartal er selskapet imidlertid nødt til å melde om alle sine eierskap av USA-noterte aksjer.

Disse så kalte «13F»-dokumentene avdekker at forvalterne lenge har vært særlig tungt eksponert mot sportsbilprodusenten Ferrari.

Ved utgangen av 2016 sto denne aksjen for hele 31 prosent av all kapitalen innmeldt via 13F-systemet. Siden den gang har kursen skutt opp med over 170 prosent, mens S&P 500-indeksen bare har lagt på seg rundt 50 prosent.

Kortgiganten Visa var et annet godt kjøp: Her bidro et kursløft på 117 prosent til Global-fondets meravkastning. Også Allegion, Alphabet og Ansys har lenge vært i Akos portefølje, og samtlige har gjort det langt bedre enn børsindeksen. Teknologiselskapet Ansys har hatt et kursløft på 185 prosent siden nyttår 2016.

Viser ikke hele bildet

– Husk imidlertid at 13F-rapportene bare gir et delvis bilde, kommenterer IR-sjef Mark Henwood i Ako Capital.

– Bare aksjer som omsettes på USA-børsene, inkludert europeiske selskaper som er notert der, vises i disse dokumentene – mens aksjer som bare er notert i Europa ikke vises.

Ved utgangen av 2019 inkluderte dette 22 aksjer verdt i alt 48 milliarder kroner, mens Ako Capital samlede forvaltningskapital er på rundt 170 milliarder kroner, spredt over 57 aksjer.

Unngikk energisektoren

13F-rapportene viser ellers at Ako Capital siden sent i 2016 ikke har satset mye på USA-noterte energiaksjer.

Tangen begynte med en allokering på 4 prosent tll slike verdipapirer, men allerede i tredje kvartal 2017 ble eksponeringen redusert til 0.

Siden midten av det følgende året bidro dette til Akos meravkastning, idet olje- og gassaksjer generelt gjorde det dårlig på børsen.

Heller ikke den omfattende aksjelisten Ako Capital leverte til Norges Bank inkluderer oljeselskaper. Luksussektoren er derimot representert ved både Hermès og LVMH, i tillegg til Ferrari. Ako Capital er dessuten inne i de reiselivsrelaterte foretakene Ryanair, Marriott og Bookings Holdings. Siden nyttår har forvalterne også kjøpt aksjer i amerikanske eBay og Adobe Systems.

Lastet opp med Linde

I begynnelsen av dette året var den største andelen av kapitalen vist i 13F-rapportene, rundt 12 prosent, investert irske Linde.

Selskapet er verdens ledende produsent av industriell gass og er børsnotert både i Tyskland og USA. Tangens gruppe kjøpte de første aksjene i fjerde kvartal 2018, for rundt 300 millioner dollar. Dette var en periode med kraftige børsfall, men Lindes aksjekurs svekket seg med under 10 prosent. Siden har Akos beholdning steget fra 1,9 til 2,6 millioner aksjer, mens Lindes kurs har klatret fra 157,75 til 183,18 dollar.

Kjøper «kvalitetsaksjer»

Hvorfor besluttet Akos forvaltere å gjøre nettopp disse porteføljevalgene?

«Vi er langsiktige, tålmodige og ansvarlige investorer som tar andeler i børsnoterte kvalitetsselskaper med fremragende ledere,» erklærer ledelsen på Ako Capitals nettside.

«Vi har en grundig, egenutviklet og analysedrevet investeringsprosess.»

Lenger ned på hjemmesiden snakker forvalterne om å satse på konserner med en solid og bærekraftig vekst, prismakt, stabile inntektsstrømmer, sterke balanser, begrenset kapitalbehov, og evne til å gjøre motsykliske investeringer. En tanke er at selskapene skal være i stand til å bygge opp markedsandeler gjennom lavkonjunkturer.

Globals avkastningstall

For øvrig er to av Ako Capitals fond, Ako Global og Ako Global Long-Only, Ucits-registrerte – noe som innebærer at deres andelsverdier oppdateres daglig på nettet.

Den norske versjonen av førstnevnte, som har anledning til både å eie og short-selge aksjer, har levert en avkastning i kroner på 46 prosent fra 2. desember 2016 frem til 24. april i år.

Det andre fondet, som bare er «long», er ned med 1,4 prosent fra 7. september 2018, da det ble lansert. Til sammenligning har MSCIs verdensindeks gitt en avkastning på henholdsvis 47 og 19 prosent i de samme periodene, målt i norske kroner.

Skyldes valutasikring

– Disse avkastningstallene er sikret til amerikanske dollar, selv om fondenes verdi er vist i norske kroner, mens MSCI-indeksen ikke er valutasikret, forklarer Henwood.

– Den riktige referanseindeksen for valutasikrede aktivaklasser er MSCI Europa, i lokal valuta.

Ifølge Henwood har den sistnevnte indeksen gitt en avkastning på 6,8 prosent årlig fra mars 2016 til mars 2020, mens Ako Global Ucits har levert 11,0 prosent i norske kroner.

– Ako Global Long-Only Ucits-fondet hadde en samlet avkastning på minus 8,8 prosent, siden starten i september 2018, mot minus 11,1 prosent for MSCI Europa-indeksen, tilføyer han.