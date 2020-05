Meglerhuset Carnegie nedgraderer anbefalingen på hydrogenselskapet Nel til hold. Det setter også et kursmål på 11 kroner per aksje, melder TDN Direkt.

Carnegie mener at selskapet fortsatt er et attraktivt case, men at nedgraderingen skyldes høy og risikabel verdsettelse.

Nel-aksjen har gått godt i år og er opp 49,12 prosent.