Verdens rikeste investorer venter med å kjøpe til markedene har falt enda mer

De fleste av verdens mest formuende investorer vil vente til aksjemarkedene har falt enda mer før de vil kjøpe igjen. Det melder Bloomberg onsdag og viser til en ny undersøkelse gjennomført av UBS Global Wealth Management.

Undersøkelsen er utført nå i april blant investorer og bedriftseiere som har minst én million dollar i investerbare aktiva eller årlige inntekter. Dollaren er onsdag ettermiddag verdt 10,37 kroner.

6 av 10 venter på større fall

Ifølge 61 prosent av respondentene må aksjemarkedene falle ytterligere 5 til 20 prosent før de vil kjøpe.

23 prosent mener imidlertid det allerede nå er et godt tidspunkt for å kjøpe.

Rundt 16 prosent svarer at nåværende tidspunkt ikke er riktig for å laste opp i aksjer, siden vi er i et bear-marked.

Av UBS-undersøkelsen fremgår det også at 60 prosent mener det er svært sannsynlig med en global resesjon i løpet av det neste året.

2.928 investorer og 1.180 bedriftseiere deltok i undersøkelsen.

Tidligere i april viste en Bank of America-undersøkelse at investorenes cashandel er på sitt største siden terrorangrepene mot USA 11. september 2001, ifølge Bloomberg.

Følger coronaens syklus

Paula Polito i UBS Global Wealth Management peker i en kommentar til de nye tallene på at de ulike optimismenivåene i de forskjellige regionene i verden virker å sammenfalle med hvor pandemien er i syklusen de ulike stedene.

Hun viser til at investorene virker å være noe mer optimistiske til lokale aksjer i Asia, mens det ser ut til å være svakere optimisme i USA.