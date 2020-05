Bratt fall for veksten i Europa

Europas økonomi raser nedover i rekordfart. I årets tre første måneder har inflasjonen stoppet kraftig opp og hele eurosonen opplever en markant nedgang i den økonomiske aktiviteten.

Foreløpige estimater fra Eurostat, EUs statistikkontor, viste at økonomien for de 19 landene som benytter euro har rast med 3,8 prosent i løpet av årets tre første måneder. Det er den største kvartalsvise nedgangen siden tidsserien startet for 25 år siden, melder Reuters.

På forhånd hadde økonomer som ble spurt av Reuters forventet et fall på 3,5 prosent.

Nedgangen i økonomien ga også utslag i økt arbeidsledighet, som endte på 7,4 prosent i mars.

År-til-år var bruttonasjonalproduktet ned 3,3 prosent i første kvartal, samtidig som forbrukerprisene steg 0,4 prosent år-til-år.

Det største negative utslaget for den samlede indeksen var energiprisene som falt 9,6 prosent sammenlignet med året før.