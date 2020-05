Amazon-sjef Jeff Bezos: – Krisen er det tøffeste vi noensinne har opplevd

Torsdag kveld la netthandelsgiganten Amazon regnskapstall for første kvartal. Omsetningen kom inn på 75,5 milliarder dollar. Inntjeningen pr. aksje var på 5,1 dollar, mot 7,1 dollar i tilsvarende periode i fjor.

Ifølge Refinitiv ventet analytikerne en omsetning på 73,6 milliarder dollar og en inntjening pr. aksje på 6,25 dollar.

Driftsresultatet til Amazon kom inn på 4 milliarder dollar, som var rundt 0,1 milliarder svakere enn ventet.

– Krisen er det tøffeste vi noensinne har opplevd, sier Amazon-sjef Jeff Bezos i en pressemelding.

Torsdag endte Amazon-aksjen opp 3,45 prosent til 2.454,52 dollar, noe som vitner om høye forventninger fra investorene.

Høyere kostnader

Ifølge kvartalsrapporten guider Amazon at driftsresultatet for andre kvartal vil komme inn et sted mellom minus og pluss 1,5 milliarder dollar.

Det betyr at Amazon ser for seg ekstraordinære «coronakostnader» på om lag 4 milliarder dollar i andre kvartal.

– I normale tider ville vi ha forventet å tjene rundt fire milliarder dollar på driften, men dette er ikke normale tider. Istedenfor skal vi bruke de fire milliardene eller kanskje mer, på coronarelaterte kostnader for å få produkter til våre kunder og beholde våre ansatte, sier Bezos.