Konsernsjefen i Visa spår en utfordrende periode fremover

Visa, selskapet som tilbyr betalingssystemer under Visa-navnet publiserte tall for andre kvartal (selskapet har avvikende regnskapsår) torsdag.

Leverte kvartalstall over forventning

Selskapet meldte om et nettoresultat på 3,08 milliarder dollar, eller 1,38 dollar per aksje. Det er ti prosent høyere enn tilsvarende periode året før. Det var ifølge Bloomberg ventet et resultat på 1,34 dollar per aksje.

Inntektene beløp seg til 5,9 milliarder dollar, noe som var en oppgang på 9 prosent fra året før.

Konsernsjefen spår en utfordrende periode

«Det siste kvartalet vi har fornyet flere nøkkelforhold og dannet noen spennende nye partnerskap, alt i støtte for mulighetene vi ser i forbrukerbetalinger, nye strømmer og verdiøkende tjenester», sa konsernsjef i Visa, Alfred F. Kelly Jr.

Han la også til at perioden fremover vil bli utfordrende, men at forretningsmodellen er fleksibel og strategien om å flytte penger globalt, er mer relevant enn noen gang før.

Selskapet legger ikke frem guiding for 2020, ettersom coronaviruset har ført til en usikkerhet i den globale økonomien.

Visa-aksjen har falt 6,6 prosent hittil i år, men den er opp 15,6 prosent den siste måneden. Oljefondet er en av de med størst eierandel i Visa.