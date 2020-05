Dette vil påvirke Oslo Børs

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs (OBX-indeksen) åpner ned 1,9 prosent, eller innenfor intervallet [-2,3, -1,4] prosent.

-Verdens børser, med de amerikanske i spissen, steg betydelig i april. Investorene håper og tror at det verste er over hva gjelder Covid-19 situasjonen. Store deler av verden har vært nedstengt i lengre tid, men åpnes nå gradvis opp igjen. Det kan tenkes at dette, sammen med tidenes kraftigste stimulansepakker fra sentralbankene (støttekjøp og nullrenter), vil få verdensøkonomien relativt raskt ut dagens resesjon (negativ vekst flere kvartaler på rad).

- Krasse uttalelser fra Trump i retning Kina bidro til kraftig fall i Asia i natt. Det er naturlig å anta at dette vil prege Europabørsene i dag, inkludert Oslo børs. Trusler om nye tollskjerpelser mot kinesiske varer ble også fremmet (av Trump). Uansett, for å hindre (redusere sannsynligheten for) fremtidige pandemier vil hver «stein bli snudd» i jakten på koronavirusets opprinnelse og tidslinje.

Oljeprisen

Mandag morgen omsettes Brent-oljen for 26,14 dollar fatet, ned 1,62 prosent, mens WTI-oljen er opp 1,28 prosent til 21,67 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 27,28 dollar ved børsslutt torsdag.

Asia

I Hongkong faller Hang Seng 3,84 prosent, og Kospi i Sør-Korea er ned 1,97 prosent.

S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 1,04 prosent, mens Straits Times i Singapore svekkes 2,22 prosent.

Børsene i Kina og Japan er mandag stengt.

Wall Street

Wall Street løftet seg forrige uke og leverte grønne tall på de ledende børsene.

På ukesbasis var Dow Jones og S&P 500 opp henholdsvis 0,89 og 1,18 prosent. Nasdaq Composite steg 1,30 prosent.

Dow Jones falt fredag 2,55 prosent til 23.723,69, mens S&P 500 endte ned 2,81 prosent til 2.830,71. Nasdaq Composite gikk ned 3,20 prosent til 8.604,95.

Oslo Børs

Hovedindeksen løftet seg forrige uke med en ukentlig oppgang på 5,01 prosent.

Ved stengetid torsdag var Oslo Børs opp 0,38 prosent før langhelgen.

Oppgangen preges i stor grad av optimisme ved de amerikanske børsene.

Ukens store samtaleemne var igjen Norwegian og om de ville klare å få til en avtale med obligasjonseierne. Aksjen gikk ned 11,76 prosent totalt forrige uke og endte med en kurs på 5,118 kroner pr. aksje torsdag.

Mandag er det kalt inn til ekstraordinær generalforsamling, digitalt møte, 08.30.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 1. kv.:

Bank2

Makro:

Norge: Registrert arbeidsledighet april, kl. 10.00

Kina: Caixin PMI industri april, kl. 03.45

Spania: PMI april, kl. 09.15

Italia: PMI april, kl. 09.45

Frankrike: PMI industri april, kl. 09.50

Tyskland: PMI industri april, kl. 09.55

ØMU: PMI industri april, kl. 10.00

USA: Industriordrer mars, kl. 16.00

Annet:

Norwegian Air Shuttle: Ekstraordinær generalforsamling, digitalt møte, kl. 08.30

Playsafe Holding: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 09.00

Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00

Utenlandske:

Fingerprint Cards

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)